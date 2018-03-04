بلدية الشوقية تضبط محال مخالفة وتصادر 300 كيلو جرام ومعسل

نايف السالم(صدى):

صرَّح رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، بأنه تم ضبط العديد من المخالفات المتمثلة في بيع التبغ والجراك والمعسل دون وجود هذه الأنشطة في الرخص.

وصادرت البلدية ما يقارب 300 كيلو من الجراك والمعسل لمخالفة النشاط، وتم إشعار صاحب المحل بضرورة مراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد رئيس البلدية، على أهمية التقيد بالأنشطة المصرح بها، مشدداً على استمرار الحملات التي ينفذها مراقبو البلدية على كافة الأسواق والمحلات التجارية، والتقيد بالأنشطة المحددة في تراخيص المحلات التجارية، وعدم مخالفة أنشطة الرخص الممنوحة لها، والالتزام بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والتجهيزية المطلوبة.