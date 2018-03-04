” أخصائي تغذية ” يحذر من خطورة رجيم الـ 3 أيام السحري

متابعات(صدى):

يقترح البعض رجيم الـ 3 أيام السحري، كنظام غذائي اقترحه البعض؛ لخسارة الوزن، بطريقة سريعة، ويعتمد على بعض العناصر الغذائية، كالبروتين، دون أخري كالنشويات والسكريات، إلا أن هذا النظام خادع ويضر بالجسم، أكثر ما يفيده، ويكسبه، أضعاف ما فقده.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي نزيه، أخصائي التغذية، حيث نبه إلى مدى خطورة هذا النظام، لأن الجسم لن يستطيع مواجهة الحرمان، من هذه العناصر الغذائية، لفترة أطول من 3 أيام.

كما ذكر ” نزيه ” ، أن النظام يصر بصحة الكبد، فالنشويات هي الدعامة الأولى له، وعند تطبيقه، يكون شكل الكبد أملس تمامًا، ما ينذر بتراكم الدهون عليه، وإصابة الإنسان بدهون، على الكبد، فضلًا عن فقدان الطاقة، التي يحتاجها الجسم.