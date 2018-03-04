” ترامب ” يقترح السماح للرئيس بالحكم ” مدى الحياة “

واشنطن(صدى):

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – على سبيل المزح – اقتراحًا بأن تحذو الولايات المتحدة حذو الصين، وذلك بالسماح لرئيس البلاد بقيادة الدولة ” مدى الحياة ” .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ” ترامب ” ، أثناء حملة لجمع التبرعات في ولاية فلوريدا، حيث قال أنه يعتقد أن ” الأمر رائع ” ، مضيفًا: ” الآن شي جين بينج هو رئيس حتى مماته، رئيس لمدى الحياة، انظروا، استطاع أن يفعل ذلك “.

واستطرد الرئيس الأمريكي: ” ربما سنضطر إلى القيام بنفس الخطوة في يوم من الأيام ” .

يشار إلى أنه لا يحق لرئيس البلاد في أمريكا، البقاء في منصبه لمدة تزيد على ولايتين متتاليتين ” خمس سنوات في كل ولاية ” ، وذلك طبقًا لما يقره الدستور الحالي.