انطلاق ورشة أوقاف جامعة بيشة

سياف الشهراني(صدى):

انطلقت صباح اليوم الأحد ورشة إنشاء أوقاف جامعة بيشة⁩ برعاية مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي، وحضور محافظ ⁧‫بيشة⁩ محمد بن سبرة، ووكلاء الجامعة، وعدد من العلماء، والمسؤولين والمختصين، والخبراء من عدة جهات داخل المحافظة وخارجها.

وتحدث في بدايتها مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي، ثم محافظ بيشة محمد بن سبرة، بعد ذلك قدم الدكتور عصام كوثر عرضاً لمنهجية الورشة وأهدافها، ثم عقدت الجلسة الأولى.

وستشهد الورشة عقد جلستين في الفترة المسائية، ثم تختتم بالتلخيص والتقييم عصر اليوم.