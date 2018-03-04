إصابة عسكريين عراقيين قرب الحدود مع المملكة
أكد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، أن اثنين من أفراد حرس الحدود أصيبا قرب الشريط الحدودي مع المملكة، بسبب انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم ” داعش ” الإرهابي، اليوم الأحد.
وانفجرت العبوة، على دورية تابعة لحرس الحدود قرب الشريط الحدودي بين العراق والمملكة ” 400 كم جنوب غرب الرمادي ” ، ما نتج عنه إصابة اثنين من أفرادها وإلحاق أضرار مادية بالدورية التي كانت تقوم بمهمة استطلاع.
وأوضح المصدر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.
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