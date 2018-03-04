إصابة عسكريين عراقيين قرب الحدود مع المملكة

بغداد(صدى):

أكد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، أن اثنين من أفراد حرس الحدود أصيبا قرب الشريط الحدودي مع المملكة، بسبب انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم ” داعش ” الإرهابي، اليوم الأحد.

وانفجرت العبوة، على دورية تابعة لحرس الحدود قرب الشريط الحدودي بين العراق والمملكة ” 400 كم جنوب غرب الرمادي ” ، ما نتج عنه إصابة اثنين من أفرادها وإلحاق أضرار مادية بالدورية التي كانت تقوم بمهمة استطلاع.

وأوضح المصدر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.