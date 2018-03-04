شركة BAE SYSTEMS تعلن عن 16 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي أيه إي سيستمز ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد ” 16 ” وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من: الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– مدير الصيانة والسلامة.

– مدير الموارد البشرية- خدمات الأعمال.

– مراقب معدات دعم تورنادو.

– رئيس فريق إدارة بيانات الخدمة تورنادو.

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية.

– مدير مشروع.

– مشرف مراقب دعم.

– مشرف تخطيط وجداول.

– مراقب عمليات الصيانة.

– فني صيانة طائرات.

– رئيس التكامل الهندسي- التصنيع.

– رئيس تكامل الحلول.

– فني معدات أرضية.

– مهندس أنظمة.

– مدرب ومنسق عمليات.

– المدير التجاري.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2018مـ، عبر الرابط التالي: هنا .