شركة BAE SYSTEMS تعلن عن 16 وظيفة شاغرة
كشفت شركة بي أيه إي سيستمز ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد ” 16 ” وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من: الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:
– مدير الصيانة والسلامة.
– مدير الموارد البشرية- خدمات الأعمال.
– مراقب معدات دعم تورنادو.
– رئيس فريق إدارة بيانات الخدمة تورنادو.
– فني صيانة الأنظمة الكهربائية.
– مدير مشروع.
– مشرف مراقب دعم.
– مشرف تخطيط وجداول.
– مراقب عمليات الصيانة.
– فني صيانة طائرات.
– رئيس التكامل الهندسي- التصنيع.
– رئيس تكامل الحلول.
– فني معدات أرضية.
– مهندس أنظمة.
– مدرب ومنسق عمليات.
– المدير التجاري.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2018مـ، عبر الرابط التالي: هنا .
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