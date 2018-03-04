ترقية عدد من الضباط في شرطة تبوك

سعيد العجل(صدى):

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء/ محمد بن صعب التميمي بمكتبه عدد من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة ( ملازم أول ) حيث شملت الترقية كلاً من الضباط التالية أسمائهم :

1- عبدالعزيز بن سعيد الرفاعي

2- عبدالمجيد بن سالم العطوي

3- أسامه بن علي الزبالي

4- سامي بن سويلم الجهني

5- منصور بن خالد الغامدي

6- نبيل بن صلاح الرشيدي

7- مساعد بن سلطان الغبان

8- ممدوح بن عوده البلوي

9- أحمد بن هلال الشريف

10- عامر بن مبارك البلوي

11- اسامه بن حمدان البلادي

12- محمد بن ناصر البراق

13- نواف بن فالح المطيري

14- تركي بن سعود الجهني

15- فلاح بن عريمان الرشيدي

16- تركي بن سليم الدرعان

17- خالد بن نفاع الرشيدي

18-رشيد بن مهنا السعدون

وقد هنأهم ” التميمي ” بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم مزيدا من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة واعدين أن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.