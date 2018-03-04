روماوي يفتتح فرعه الجديد في أبها بالراشد مول

سعيد العجل(صدى):

تم افتتاح فرع جديد للعلامة الشهيرة روما وَي في الراشد مول بمدينة أبها، و روما وَي علامة مبتكرة لعشاق الأكل الإيطالي والبيتزا بنكهات عديدة وقائمة غنية من الباستا والبيتزا بمختلف أنواعها بالإضافة للحلى المميز بالنوتيللا. وقد جاء هذا الافتتاح من منطلق سياسة التوسع لشركة دار الضيافة في فروعها لتلبية احتياجات سوق المملكة ولتكون أكثر قرباً من محبي علاماتها التجارية سزلر هاوس – كانتون – تاكوهت – شاورماريتو – روما وَي –أرومة القهوة – سينابون – قهوة الكريب – وينج ستوب، المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

وتواصل شركة دار الضيافة افتتاح المزيد من الفروع الجديدة ، حيث افتتحت الشركة خلال العام المنصرم العشرات من الفروع الجديدة في مختلف مدن المملكة، وهو الأمر الذي يواكب عملية التطور والتوسع عموماً في الشركة.

من جهته علق الأستاذ حمدان البدر مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة بقوله: (نعمل بجهد على تواجد فروعنا في كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية وذلك لنكون بالقرب من رواد مطاعمنا وتلبية لرغباتهم باعتبار علاماتنا التجارية ولله الحمد رمزاً للجودة والإتقان في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، وإن سياسة التوسع التي تنتهجها شركة دار الضيافة تعود إلى الطلب المتزايد على علاماتنا التجارية المختلفة في المملكة.