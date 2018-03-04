” التعليم ” تكلف 14 سيدة في منصب وكيلات للجامعات

نايف السالم(صدى):

أصدر الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم، قرارًا بتكليف 14 سيدة بالمملكة، من أعضاء هيئة التدريس، للعمل كوكيلات للجامعات لشؤون الطالبات لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بناءًا على قرار اللجنة المؤقتة لشؤون الجامعات، بإنشاء وكالات لشؤون الطالبات في جميع الجامعات الحكومية، حيث يأتي هذا القرار، مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالمرأة، حيث أولت تلك الرؤية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، فهي أحد ركائزها.

وكشفت وزارة التعليم، أنه من المتوقع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30%، وخاصة أن المرأة تشكل 50% من مخرجات التعليم الجامعي، لذا اهتمت الرؤية بالمرأة، وقدمت لها الدعم عبر تنمية مواهبها وطاقاتها، وتمكينها من المشاركة على مستوى اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية.

وأشار الدكتور محمد الصالح، الأمين العام للجنة المؤقتة لشؤون الجامعات، إلى أن هذا القرار يعزز من مشاركة المرأة في موقع القرار على مستوى الجامعات بالمملكة، وهو يعتبر أعلى منصب أكاديمي وإداري تتبوأه المرأة السعودية في الجامعات الحكومية.

وذكرت الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع ” تويتر ” ، أسماء الوكيلات اللاتي تم تعيينهن، وهن:

1- الدكتورة / حنان بنت عبدالرحمن العريني – وكيلة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات

2- الدكتورة / سارة بنت عمر بن فتحي الخولي – وكيلة لجامعة أم القرى لشؤون الطالبات

3- الدكتورة / مها بنت علي الماجد – وكيلة لجامعة الملك فيصل لشؤون الطالبات

4- الدكتورة / خلود بنت سعد أبو ملحه – وكيلة لجامعة الملك خالد لشؤون الطالبات

5- الدكتورة / إيناس بنت محمد طه – وكيلة لجامعة طيبة لشؤون الطالبات

6- الدكتورة / عائشة بنت حسن زكري – وكيلة لجامعة جازان لشؤون الطالبات

7- الدكتورة / أسماء بنت سليمان المويشير – وكيلة لجامعة الجوف لشؤون الطالبات

8- الدكتورة / فاطمة بنت عبدالله الطلحي – وكيلة لجامعة تبوك لشؤون الطالبات

9- الدكتورة / رحمة بنت محمد الغامدي – وكيلة لجامعة الباحة لشؤون الطالبات

10- الدكتورة / خلود بنت طلال الحساني – وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات

11- الدكتورة / جواهر بنت عبدالرحمن العمر – وكيلة لجامعة المجمعة لشؤون الطالبات

12- الدكتورة / مي بنت محمد الحربي – وكيلة لجامعة حفر الباطن لشؤون الطالبات

13- الدكتورة / مي بنت سالم النباهين – وكيلة للجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات

14- الدكتورة / حنان بنت مبارك القحطاني – وكيلة لجامعة الحدود الشمالية لشؤون الطالبات.

فيما لفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تكليف وكيلات لبقية الجامعات، حال استكمال إجراءات ترشيحهن من جامعاتهن.