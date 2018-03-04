الصين تعتزم إرسال مسبار إلى الجانب المظلم من القمر

بكين(صدى):

تستعد الصين، إلى إرسال مسبار إلى الجانب المظلم من القمر منتصف هذا العام؛ لتبرهن على خطأ النظرية الأمريكية الخاصة بأن المسبار في هذا الجزء من القمر لن يرسل إشارات إلى الأرض.

وتبين الصور الفوتوغرافية، أن الجانب المظلم من القمر يحتوي على حفر ونتوءات، كما أنه أكثر وعورة من الجانب المرئي من الأرض، وطبيعته الجيولوجية مختلفة تماماً.

وترسل بعثة ثانية مركبة نقل إلى سطح السفينة، وستكون أول مركبة تسير فوق الجانب المظلم من القمر.

كما سيتم برمجة هذه المركبة على تحليل الصخور والبحث عن الجليد المدفون، مصدر المياه والحياة هناك.

ومن المقرر أن يعرض العلماء الصينيون الخطة في مؤتمر ” علوم القمر والكواكب ” في هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة، خلال الأسبوعين المقبلين.