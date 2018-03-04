وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء
توفر الهيئة العامة للإحصاء، وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس أو درجة أعلى من جامعة معترف بها، مع توفر الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– خبير تطوير التقارير.
– ذكاء الاعمال.
– مراجع داخلي.
– مدير ادارة المراجعة الداخلية: في تخصص (علوم الحاسب الآلي – المحاسبة أو المجالات المشابهة ) .
وخاطبت الهيئة، جميع الراغبين في التقديم، مطالبة إياهم بزيارة موقع التوظيف، على الرابط التالي:هنا
ولفتت الهيئة، إلى ضرورة تسجيل الطلب، طبقًا للشروط المطلوبة.
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