وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الهيئة العامة للإحصاء، وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس أو درجة أعلى من جامعة معترف بها، مع توفر الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– خبير تطوير التقارير.

– ذكاء الاعمال.

– مراجع داخلي.

– مدير ادارة المراجعة الداخلية: في تخصص (علوم الحاسب الآلي – المحاسبة أو المجالات المشابهة ) .

وخاطبت الهيئة، جميع الراغبين في التقديم، مطالبة إياهم بزيارة موقع التوظيف، على الرابط التالي:هنا

ولفتت الهيئة، إلى ضرورة تسجيل الطلب، طبقًا للشروط المطلوبة.