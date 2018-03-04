بالإنفوجراف.. المقصود بغير مؤهل لرب الأسرة أو أحد تابعيه في حالة الأهلية

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بغير مؤهل لرب الأسرة أو أحد تابعيه في حالة الأهلية للبرنامج.

وأوضح البرنامج أن المقصود هو أن رب الأسرة أو أحد تابعيه لم يتجاوز شروط الأهلية الثلاث، مضيفاً أنه بناء على سبب عدم الأهلية لابد من تحديث البيانات ثم الاعتراض، حيث إنه لن يتم إعادة التحقق من غير المؤهلين إلا في حالة الاعتراض.

وأضاف البرنامج، أنه يمكن الاعتراض من الزر المقابل لحالة الأهلية سواء لرب الأسرة أو التابعين، مشيراً إلى أنه في حال كان رب الأسرة غير مؤهل لن يتم النظر في أهلية تابعيه.