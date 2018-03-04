طعن كاتب علماني ببنجلاديش

دكا(صدى):

صرحت الشرطة البنجلاديشية، أن شابًا لم تُحدد هويته، طعن معلمًا وكاتبًا ومروجًا، بارزًا للقيم العلمانية، في جامعة في مدينة واقعة شمال شرقي بنغلاديش.

وفي هذا السياق أوضح مسؤول الشرطة، شفيق الإسلام، أن المهاجم وقف خلف، ظفر إقبال، وبدأ في طعنه في الرأس، أثناء ندوة السبت في حرم جامعة عامة ” سيلهيث ” ، ونقل ” إقبال ” على متن طائرة إلى مستشفى عسكري في ” دكا ” ، ويقول الأطباء إنه سينجو بالرغم من النزيف الشديد الذي تعرض له.

ويجدر الإشارة، إلى أن زملاء ” إقبال ” وطلاب، وشرطة كانت في الموقع القبض على المهاجم، وما زال الدافع خلف الهجوم غير واضح.

يُذكر أن إقبال، تعرض لتهديدات من متطرفين في الماضي، وهو مشهور بين الشباب لخطبه العامة، وكتبه التي تروج للقيم العلمانية.