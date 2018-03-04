مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين والسبب ” حذاء “

دبي(صدى):

اشتعلت مضاربة جماعية في الشارقة بالإمارات، بين عدد من الأشخاص من جنسيات آسيوية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إصابات بليغة، واتضح أن سبب المشاجرة هو إخفاء حذاء أحد المتهمين.

حيث أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الشارقة الاتحادية الشرعية، دائرة الجنايات، حُكماً ببراءة شخص من الجنسية الآسيوية (س) من تهمة القتل العمد، وأدانت ثلاثة آخرين، فيما قضت بمعاقبة الثاني بالحبس عاماً عن تهمة الاعتداء على سلامة جسد غير المنسوبة إليه، وحبس المتهم الثالث 6 أشهر عن تهمة الاعتداء، وبسجن المدان الرابع 5 سنوات عن تهمة العلم بوقوع جريمة والشروع فيها، وإعانة الجاني على الفرار من العدالة.

يشار إلى أن تفاصيل الواقعة، ترجع إلى ورود بلاغ بتاريخ 31 يناير 2014 م، لمركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، للإبلاغ عن وجود مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص من جنسيات آسيوية، في الصناعية الأولى، نتج عنها مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إصابات بليغة، بسبب ” حذاء ” .