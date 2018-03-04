وظائف إدارية شاغرة بشركة ” أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– محلل الإيرادات.

– مدير التوزيع.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، للتوظيف، بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى 31 مارس 2018م، كما ناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنا .