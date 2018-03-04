بعد نشرها صور كرتونية مسيئة للإسلام.. سويدية تواجه عقوبة السجن

ستوكهولم(صدى):

كشفت مصادر أن امرأة سويدية تواجه عقوبة السجن لفترة لا تقل عن عامين بعد نشرها صور مسيئة للدين الإسلامي على حسابها الخاص على فيس بوك.

وأوضح تقرير إن المرأة صاحبة الـ32 عامًا من مدينة غوثنبرغ، تواجه عقوبة السجن لعامين بعد التحدث بشكل مسيء أو تهدد بطريقة ما مجموعة من الأشخاص لنشرها صورة كرتونية عن الإسلام على فيسبوك.

كما تم فتح تحقيق أولي بالحادثة بعد أن تم إبلاغ جهاز الشرطة بالموضوع، وجلب المرأة لتحقيق مكثف اضطرت من خلاله إلى تقديم عينة من الحمض النووي، واعترفت بما نشرته معتذرة عن المنشور، مؤكدة بأنه لا تكن للمسلمين بأي مشاعر غير اعتيادية، ولكن فقط ضد تنظيم داعش.

وأشارت المرأة إلى أنها قرأت العديد من المستندات والتقارير عن داعش وعلى اطلاع على كيفية معاملة الناس داخل التنظيم، مضيفة: ” لم أقصد الأمر بطريقة مسيئة.. أعز أصدقائي من المسلمين ولا مشاكل لدي مع الإسلام. ”

بينما شدد المدعي العام لمنطقة غوثنبرغ على الاستمرار بالقضية ومحاسبة المرأة على أساس المواد الجرمية المتعلقة بالكراهية، الأمر الذي قد يودي بها إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين.

وجدير بالذكر، إنه يظهر في الصورة المنشورة رجل ملتح، يتم فتح رأسه وإخراج دماغه، ويتم استبداله لاحقًا بالغائط قبل أن يظهر الشخص لاحقًا وهو يصيح بإحدى التظاهرات التي لم يعرف طبيعتها.