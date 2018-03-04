وزير التجارة يدعو إلى تنمية المجتمع.. ويؤكد: فشلت في مرحلة من حياتي

حمود العنزي(صدى):

دعا وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إلى ضرورة التحول في المملكة من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي، مؤكدًا أنه فشل في إحدى مراحل حياته.

وأوضح ” القصبي ” خلال تصريحات له على هامش إعلان أسماء الفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة منتدى mit للشركات الناشئة في المملكة، أن الفشل في مرحلة ما من الحياة أو الفشل في تطبيق فكرة ليس عيبًا ولكن العيب هو تكراره.

وقال إنه عندما كنت وزيرًا للشؤون الاجتماعية لمست أنه لا يوجد تخصص في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فالعاطفة تسبق العقل في العمل الخيري، وبالتالي تتشتت جهود تلك الجمعيات، فتجدها جمعيات رعوية وتنموية تعمل على تفطير الصائمين، وتوزع كسوة الشتاء، وأغلب القائمين عليها متطوعون، وبالتالي يجب حوكمتها.