بالصور.. طرق غريبة لمحاولات فاشلة لتهريب ملايين الحبوب المخدرة للمملكة

عادل الحربي(صدى):

تمكن رجال الجمارك وقوات حرس الحدود، من إحباط محاولة البعض تهريب الملايين من الحبوب المخدرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل المملكة باتباع طرق مختلفة، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضحت مصادر أنه تنوعت طرق وأساليب هؤلاء المهربين لإدخال المخدرات بإخفائها بطرق احترافية داخل إرساليات حتى لا يتم اكتشافها، لافتين إلى أنه من بين هذه المحاولات تم إحباط عملية لتهريب 32 كلجم من مادة الكوكايين مخبأة في إرسالية دجاج مجمد وردت عبر منفذ ميناء الملك عبدالله برابغ.

وأشارت المصادر إلى أن من أكثر المحاولات جرأة تمثلت في محاولة تهريب المخدرات في المصحف الشريف، وذلك من خلال قص صفحات المصحف بطرق مختلفة وحشوها بالمخدرات.

وأضافت أنه عمل البعض على إخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل ثمار الفواكه، مثل البرتقال واليوسفي، ووسط إرساليات لليمون والبصل، ومن بين المحاولات عملية لتهريب 15 ألف حبة ” كبتاجون ” و ” ترامادول ” بإخفائها ضمن إرسالية أثاث منزلي.

وضبط جمرك الحديثة 2.5 مليون حبة ” كبتاجون ” مخبأة بطريقة فنية تحت قاعدة إحدى الشاحنات التي قدِمت للجمرك، إضافةً لضبط الكثير من المحاولات قام خلالها المهربون بإخفاء المخدرات في مواقع مختلفة من مركباتهم.