باكستان ستعاني من توابع حرب تجارية نتيجة سياسة ترامب

إسلام آباد(صدى):

أوضح خبراء فى باكستان، اليوم الأحد، من أن باكستان ستعانى من توابع إندلاع أى حرب تجارية عالمية، نتيجة السياسة الحمائية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأشار الخبراء، إلى أن الرئيس الأمريكى يسير نحو تبنى سياسات حمائية قد تشعل حربا تجارية عالمية، وبينما لن تؤثر هذه الإجراءات على باكستان بشكل مباشر، سيكون الأمر ستكون له تداعياته عليها بشكل غير مباشر .

ولفت أشفق حسن خان، عميد الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الباكستانية، إلى إن قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية على واردات أمريكا من الصلب، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على الصين، أكبر منتج ومصدر للصلب فى العالم.

وأضاف ” أشفق خان ” أنه نظرًا لإعادة توجيه باكستان اعتمادها الاقتصادى بشكل كبير على الصين بدلًا من الولايات المتحدة، ستعانى إسلام آباد توابع اندلاع حرب تجارية بين البلدين.