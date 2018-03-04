أول ظهور لـ ” نيسان جوك ” الجيل القادم 2019 في شكلها المتخيل

متابعات(صدى):

جوك هي واحدة من أهم موديلات نيسان في العالم، لكن جيلها الحالي يقترب من نهايته حيث أفادت عديد من المصادر أنه بحلول نهاية 2018 ستحظى الكروس أوفر بشكل جديد كلياً.

صانعة السيارات اليابانية تعلم جيداً أنه من المهم عدم إجراء تغيير جذري لفكرة جوك وتصميمها غير المألوف، وبذلك متوقع الإبقاء على عدة عناصر بصرية فيها بينها المصابيح الأمامية المرتفع موقعها.

في هذه الصورة التخيليّة، شخصية الكوس أوفر أصبحت أكثر حدة مع جوانب شخصية وعجلات أكبر حجماً وشبك أمامي أكثر هيبة، على أن يستند الجسد على منصة رينو-نيسان العائلية المعيارية CMF-B، ما سيخفف من وزنه ويجعل بُنيته أكثر صلابة وانسيابية.

خيارات مولدات الطاقة ستتضمنها فئة أقل تكلفة بمحرك تيربو 1 لتر 3 سلندر، كما يُشاع أنه سيتم توفير نسخة بمحرك بترول مع موتور كهربائي يكون نفسه المستخدم في ليف 2018.