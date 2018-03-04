تحذير من ” سعود الطبية ” بشأن ذوي الأوزان الثقيلة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلةً بإدارة التأهيل الطبي، تحذيرًا للأشخاص ذوي الأوزان الثقيلة من كثرة استخدام أجهزة السير الكهربائي، نظرًا لتسببها في الإصابة بخشونة في مفاصل الركبة، مع مرور الوقت.

وأوضح عبدالله القشعمي، أخصائي التأهيل الطبي بالمدينة، أن أجهزة السير المصممة ضد الجاذبية، هي من أهم البدائل لذوي الأوزان الثقيلة، لأنها تقلل الضغط على مفاصل الركبتين والكاحلين، بالإضافة إلى المشي وسط مياه المسابح، والتي لها فوائد تتمثل في تقليلها من ضغط الوزن على المفاصل السفلية، ولأهمية المياه في إعطاء الأطراف السفلية المقاومة لزيادة القوة العضلية.

فيما أشار ” القشعمي ” ، إلى أهمية عمليات الإحماء الصحيحة بالتزامن مع القيام بتمارين الاستطالة، وذلك لزيادة مرونة العضلات، وتقسيم الجهد عند استخدام جهاز السير، فالبداية تكون بسرعة خفيفة لتسخين الجهد العضلي، إلى وصول المجهود البدني لأقصى مراحله في المنتصف، ثم الانتهاء بسرعة خفيفة تجنباً للشد العضلي.

كما لفت أخصائي التأهيل الطبي، إلى ضرورة اختيار الحذاء المناسب لأداء مثل هذه الرياضة، وذلك لتلافي الإصابات العضلية التي قد تنتج عن الإهمال في ارتداء الحذاء الجيد والمناسب، كالخشونة في مفصل الركبة، أو مسمار القدم عند ذوي الأوزان الثقيلة.