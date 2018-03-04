شهدت إحدى مباريتهما تسجيل 11 هدف..7حقائق مثيرة عن ديربي الغضب

ماجد محمد(صدى):

يترقب الجماهير الإيطالية، اليوم الأحد، ديربي خاص من نوعهومثير، يجمع بين ميلان والإنتر في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” حقائق مثيرة عن ديربي الغضب.

واجه الإنتر، نظيره ميلان للمرة الأولى في عام 1908 في بطولة CHIASSO CUP وهى إحدى البطولات الودية والتي أقيمت في سويسرا ووقتها انتهت المباراة بفوز ميلان بثنائية مقابل هدف.

كما شهدت مباريات الديربي في سبعينات القرن الماضي مقابلة من نوع خاص بين فرانكون باريسي مدافع ميلان الأسبق ضد شقيقه جيوزيبي باريسي نجم وسط إنتر ميلان الأسبق.

كانت مباراة الفريقين في 6 نوفمبر 1949، أكثر المباريات تسجيلًا للأهداف، في تاريخ لقاءات الفريقين حيث سُجل 11 هدفًا في مباراة انتهت بفوز الإنتر بسداسية مقابل خمسة أهداف على ميلان.

حقق إنتر ميلان الفوز بنتائج كبرى على ميلان في 9 مباريات حيث فاز الإنتر بخماسية دون رد في السادس من فبراير في عام 1910، بينما فاز الإنتر بخماسية لهدف في 27 فبراير من العام نفسه.

وتكرر فوز الإنتر بخماسية حيث هزم ميلان بخماسية لهدفين في 22 فبراير من عام 1914، وفاز بخماسية مقابل أربعة أهداف في 6 نوفمبر من عام 1932، ثم فاز الإنتر بسداسية في 6 نوفمبر من عام 1949.

وكانت أكبر انتصارات ميلان على الإنتر تكررت في 4 مباريات، حيث فاز ميلان على الإنتر بسداسية مقابل ثلاثة أهداف في 30 ابريل من عام 1911.

وعاد ميلان وفاز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في 27 مارس من عام 1960، ثم فاز ميلان على الإنتر بخماسية نظيفة في يناير من عام 1998 في بطولة كأس إيطاليا، وعاد ميلان وفاز بسداسية في 11 مايو من عام 2001.