معلومات هامة حول خدمتي التحقق والسداد الإلكترونية في محاكم التنفيذ

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العدل، بعض المعلومات الهامة بشأن خدمتي التحقق والسداد الإلكترونية في محاكم التنفيذ، مشيرة إلى أنهما خدمتان تسعى الوزارة من خلالهما لإتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده دون الحاجة إلى شبكات أو أوراق نقدية.

وبيّنت الوزارة أنه ليس ضرورياً مراجعة الطرفين للمحكمة بإنهاء الطلب؛ لأن العملية تتم آلياً، مؤكدة أن العمل تتم خلال 24 ساعة من سداد المنفذ ضده للفاتورة.

وأوضحت أن القرارات يتم رفعها آلياً على المنفذ ضده بعد السداد الإلكتروني، ويكون رقم المفوتر الخاص بمحاكم التنفيذ في أنظمة سداد الإلكترونية هو 169.

وأشارت إلى أن سداد فواتير طلبات التنفيذ يتم من خلال الخدمات الإلكترونية والهواتف المصرفية والتطبيقات الذكية للمصارف السعودية وأجهزة الصراف الآلي.