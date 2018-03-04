إكتشف صفاتك الخفية من شكل يدكِ

متابعات(صدى):

تشكل قراءة الكف علماً يمكن اللجوء إليه من أجل كشف حقيقة الشخصيات من خلال شكل اليد. إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا الشكل يرتبط بعناصر الطبيعة، أي الأرض، النار، الماء، الخشب أو المعدن وأن هذا الارتباط يفشي الكثير من أسرار الطباع والمصير.

يد الأرض

إذا كان هذا الشكل ينطبق على يديك فهو يعني أن التواضع هو من أبرز صفاتك وأنّك مقربة جداَ من أفراد عائلتك. كما يدل على أنّك تحرصين على اتباع آداب السلوك أو “الإتيكيت” في التعامل مع الأشخاص المحيطين بك، فالأخلاق هي أساس العلاقات التي تجمعك وهؤلاء. ويشير هذا الشكل أيضاً إلى أنك تقدمين كل ما في استطاعتك لجعلهم يشعرون بالفرح والارتياح.

يد النار

تتمتعين بالكثير من الطاقة والطموح. كما أنّك تتسمين بوضوح الرؤية وبالقدرة على حل المشاكل من دون توتر أياً تكن الظروف والصعوبات. ويدلّ أيضاً على أنه ليس لديك عدد كبير من الأصدقاء لا سيما أنّك تختارينهم عادة بعناية واهتمام.

يد الماء

يدل امتلاكك ليدين بهذا الشكل أنّك موهوبة جداً ومغامرة ومستعدة دائماً لخوض التجارب من دون أن تفكري للحظة واحدة في أنها قد تكون صعبة أو مملة أو غير ذلك. ويشير هذا الشكل إلى أنّك قادرة على حفظ الأسرار وكتمانها ما يجعل الكثير من الأشخاص يثقون بك.

يد الخشب

في حال كنت تمتلكين يد الخشب، فهذا يدل على أنّك مرهفة الإحساس وتتمتعين بالقدرة على التعاون مع الأشخاص الذين تعيشين في محيطهم حتى النهاية. كما يشير إلى أنّك شديدة التعلق بمن تحبين والتسمك بأصدقائك والمقربين منك ومستعدة دائماً للتضحية من أجلهم.

يد المعدن

في حال كنت من صاحبات هذه اليد، فأنت قائدة بالفطرة ويمكنك التخطيط دائماً لمصلحة المجموعة. كما أنّك تتمتعين بموهبة توزيع المهمات وتنسيقها لتحقيق الأهداف التي تريدين. ويكشف هذا الشكل أيضاً أنّك تحبين أن تحيطي نفسك بأشخاص يمتلكون الصفات نفسها.