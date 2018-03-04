كراني: عدم استقرار جوي خلال 24 ساعة على حائل
أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن هناك حالة من عدم الاستقرار سريعة جداً؛ لأن تأثيرها محدود لا يتعدى 24 ساعة بصحبة تراكم سحابي ممطر ورعدي يغطي أجواء حائل وشمال شرقها وجنوب غربها.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حالة عدم استقرار سريعة جدا لأن تأثيرها محدود لا يتعدى 24 ساعة بصحبة تراكم سحابي ممطر ورعدي يغطي أجواء حائل وشمال شرقها وجنوب غربها حتى طيبة الطيبة تزداد كثافته تدريجيا خلال الساعات القادمة ويتحول للشمالية الشرقية ومنطقة القصيم وشمال الرياض ثم تلاشي تدريجي أقصى مداه ظهر الغد ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43397 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيب الخير ويزيد البركه ,, آمين ,,
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8306 ] نشر منذ 55 دقيقة
أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن هناك حالة من عدم الإستقرار سريعة جداً🤔
‘
فترة أنتقالية.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25689 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يعطينا ولايحرمنا. رحمته