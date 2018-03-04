كراني: عدم استقرار جوي خلال 24 ساعة على حائل

علي العنزي(صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن هناك حالة من عدم الاستقرار سريعة جداً؛ لأن تأثيرها محدود لا يتعدى 24 ساعة بصحبة تراكم سحابي ممطر ورعدي يغطي أجواء حائل وشمال شرقها وجنوب غربها.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حالة عدم استقرار سريعة جدا لأن تأثيرها محدود لا يتعدى 24 ساعة بصحبة تراكم سحابي ممطر ورعدي يغطي أجواء حائل وشمال شرقها وجنوب غربها حتى طيبة الطيبة تزداد كثافته تدريجيا خلال الساعات القادمة ويتحول للشمالية الشرقية ومنطقة القصيم وشمال الرياض ثم تلاشي تدريجي أقصى مداه ظهر الغد ” .