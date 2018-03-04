جولة رقابية تستهدف 240 منشأة إيواء سياحي في القصيم

سالم المطيري(صدى):

أعلن إبراهيم بن علي المشيقح، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم، عن مواصلة حملة ” وطن بلا مخالف ” في القيام بعدة جولات رقابية ميدانية، استهدفت الأنشطة السياحية المُرخصة وغير المُرخصة في القصيم ، والتي تتجاوز 240 منشأة إيواء سياحي و150 مكتب وكالة سفر وسياحة و9 مكاتب لتنظيم الرحلات السياحية.

وأكد ” المشيقح ” ، أن الحملة الميدانية مستمرة بالتعاون مع الحملة الوطنية الشاملة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ” وطن بلا مخالف ” ، وبالتنسيق مع لجنة السعودة في إمارة منطقة القصيم، وشرطة القصيم وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة التجارة والاستثمار، ومرور القصيم.

فيما أشار إلى أن الحملة المشتركة، رصدت عدداً من مخالفات التوطين سيتم اتخاذ اللازم نظاماً بشأنها، داعيًا المواطنين والمقيمين، إلى التواصل مع الهيئة من خلال الهاتف السياحي الموحد 19988 ، والإبلاغ عن أي منشأة سياحية تشغل مخالفين لنظام الإقامة والعمل.