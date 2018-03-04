14 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة بشركة ” بكتيل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بكتيل ” السعودية “BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر 14 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للمواطنين ولغير المواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة، وعددٍ من مشاريعها بالمملكة، في كل من ” الرياض، والجبيل ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

-مهندس كهربائي حقل.

– مساعد مهندس مقيم.

– مهندس أول مراقبة مشروع.

– مهندس أصول أنظمة.

– مهندس مشروع.

– رئيس المهندسين المعماريين.

– رئيس المهندسين المدنيين.

– منسق قاعدة البيانات.

– أخصائي التقييس.

– مهندس أول تيار منخفض.

– مهندس أول سلامة أنظمة.

– مهندس ضمان.

– مهندس أصول.

– مهندس ميكانيكي.

وأوضحت الشركة، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مارس 2018م، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال الرابط التالي:

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