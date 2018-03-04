فرنسا تحذر إيران من عقوبات محتملة

باريس(صدى):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أنه يجب على إيران أن تأخذ في الاعتبار المخاوف المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

وأوضح ” لودريان ” في تصريحات له أن إيران ستواجه عقوبات محتملة عالمية؛ بسبب الصواريخ الباليستية الخاصة بها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيصل طهران، مساء اليوم الأحد، في زيارة معلنة سابقة، وسيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف صباح غدًا الاثنين؛ لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.