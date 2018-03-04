صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية ” ، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– أخصائي الشؤون العامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” العلاقات العامة، العلوم السياسية، القانون، إدارة الأعمال ” ، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي الشؤون الحكومية: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” العلاقات العامة، العلوم السياسية، القانون، إدارة الأعمال ” ، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018مـ، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا .