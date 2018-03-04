الجارالله: زيارة ولي العهد لمصر تؤكد فشل الإخوان

خالد الظفيري(صدى):

علق رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله، اليوم الأحد، على زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

وأكد ” الجار الله ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الزيارة تؤكد الفشل الذريع لقناة ” الجزيرة ” القطرية وكل قنوات الشر الإخوانية، لافتًا إلى أن العلاقات السعودية المصرية لم تتأثر بالأكاذيب.

وقال ” زيارة ولي العهد السعودي لمصر دليل فشل كل قنوات الشر الإخوانية ومنها قناة الجزيرة وقنوات الإخوان في تركيا ولندن وقنوات الجحور وجيش المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي…كل هذا لم يستطع التأثير على علاقات مصر مع دول مجلس التعاون المهمة. أكاذيب وقصص وإسقاطات من قصص الماضي كلها فشلت “.