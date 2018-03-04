منافسة بين كوتينيو وباولينيو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية

طلال الغامدي(صدى):

لم يستقر إرنستو فالفيردي مدرب البرسا حتى الآن على التشكيلة التي ستواجه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في إطار الدوري الإسباني.

وفي ظل عدم استقرار فالفيردي، يتصارع كلا من فيليب كوتينيو وباولينيو من أجل ضمان تواجدهما في التشكيل الأساسي للبرسا اليوم.

وحتى الأن يتبقى مكان واحد في التشكيلة ومن المرتقب أن يضع فيه كوتينيو أو باولينيو.

وفي الحالة التي سيدفع فيها فالفيردي بكوتينيو سيكون راغب في انهاء المباراة مبكرًا ، بينما الدفع بباولينيو يعطي انطباع بأن مدرب البرسا يرغب في الدفاع وقلق من المواجهة.