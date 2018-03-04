سائقي ” أوبر ” يتقاضون أقل من 4 دولار في الساعة

واشنطن(صدى):

تعتبر ” أوبر ” من بين أفضل 10 شركات، ذات قيمة مرتفعة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمتها 68 مليار دولار، ولكن يبدو أن السائقين العاملين بالشركة، لا يستفيدون بهذا الأمر، إذ وجدت دراسة أجراها باحثون، بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن سائقي خدمات مثل أوبر وlyft، يتقاضون أقل من 4 دولار في الساعة.

ويجدر الإشارة، أن حوالي 75% من السائقين، من السائقين يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور، في ولايتهم، حيث قام الباحثون بمسح أكثر من 1100، من سائقي أوبر و ليفت، وقارنت تلك البيانات، بتكاليف مثل ” التأمين والصيانة والإصلاح والوقود والاستهلاك ” .

ونجد أن ” ليفت وأوبر ” تعامل سائقيهما باعتبارهم ” مستقلين ” ؛ مما يعنى أنه لا يمكنهم الاستفادة من مزايا العمل المتعارف عليها، في الشركات الأخرى، مثل التأمين الصحي، أو أجر العمل الإضافي، أو التعويضات، وأشار الباحثون من معهد ” ماساتشوستس للتكنولوجيا ” ، أن تفاصيل العقد الذى يجمع السائقين، وتلك الشركات يوجد به العديد من المجازفات.

ومن الجدير بالذكر، أن الباحثين وجدوا أن السائق يحقق 59 سنتًا لكل من القيادة، لكنه يتحمل تكاليف 30 سنتًا لكل ميل، وكثيرا ما يتكبد نفقات تتجاوز العائدات، كما لفتت الدراسة الانتباه إلى أن متوسط دخل الشخص، الذي يعمل سائق لدى أوبر هو 661 دولار شهريًا.