إجراءات متوقعة لوقف نزيف طريق القلابات بالكدمي

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ 4 إجراءات لوقف النزيف على طريق القلابات القاتلة بالكدمي، مشيرة إلى أن تكليف الشركات المستفيدة من كسارات الكدمي بتنفيذ طريق بديل لعبور شاحناتها، أبرز هذه الإجراءات.

وأشارت المصادر، إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك التزام وزارة النقل بالتوجيهات السابقة التي تلزمها برفع مستوى جودة الطرقات؛ لرفع درجة السلامة المرورية على الطريق الرابط بين الكدمي ومحافظة هروب ومحافظة صبيا.

كما توقعت، رفع الرقابة المرورية على الطرقات في مركز الكدمي، إضافة إلى شروع اللجنة المشكلة بتركيب لوحة منع عبور الشاحنات قطعياً على الطريق الرابط بين هروب وصبيا مروراً بالكدمي.