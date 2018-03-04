وظائف شاغرة بشركة المراعي للألبان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأوصحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة هي: مساعد مدير العلامة التجارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (درجة الأعمال، التسويق)، ومدير أول التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المحاسبة).

وأشارت ” المراعي ” إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018مـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا .