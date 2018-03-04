وظائف أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الجامعة السعودية الإلكترونية، عدد من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين في تخصصات صحية وحوسبية وإدارية ونظرية.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة على مراتب ” استاذ مساعد للجنسين، محاضر للجنسين، ومعيد للذكور فقط “، وذلك بفروع الجامعة في ” الرياض، الدمام، جدة، جازان، الأحساء، أبها، القصيم، تبوك، والمدينة المنورة “.

وأضافت أن التقديم يبألأ من الأحد 11/3/2018م الساعة الـ8:30 صباحًا ويستمر حتى يوم الأربعاء 21/3/2018م الساعة الـ2:00 مساءً، من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة هنا .

كما أشارت إلى أنه على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحصل على المؤهل العلمي المطلوب بتقدير جيد جدًا على الأقل في نفس امتداد التخصص بالنسبة للماجستير والدكتوراه، باستثناء كلية العلوم الصحية، من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها، وصورة مصدقة من المؤهلات العلمية وصورة من السجل الأكاديمي لجميع الدرجات العلمية، وإتقان اللغة الانجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

ودعا الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني للاطلاع على التخصصات المشمولة والمؤهلات، وتفصيلات الشروط المطلوبة، وآلية التقديم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.