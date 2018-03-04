بالفيديو.. مراهقون يخاطرون بحياتهم لالتقاط سيلفي

موسكو(صدى):

عرض خمسة مراهقين روسيين حياتهم للخطر لالتقاط فيديو وسيلفي أثناء وقوفهم على خط سكة حديد في انتظار قطار شحن يتجه نحوهم.

حيث وقف المراهقين الخمسة تتراوح أعمارهم بين 13 و14 على خط سكة حديد، وتجاهلوا إشارات التحذير المتكررة من السائق.

وبدلا من الابتعاد عن مسار القطار، دخل المراهقون في نوبة ضحك، وظل أحدهم واقفا في مكانه ولم يهرب سوى في اللحظة الأخيرة متجاهلا تحذيرات أصحابه الذين ابتعدوا في الوقت المناسب.

وانتهى الفيديو بهرب الأطفال من مكان الحادث، في حين تمكن السائق من الضغط على فرامل الطوارئ، وتوقف بضعة أمتار من المكان الذي وقف فيه المراهقون.

https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/dicing-death-teenagers-laugh-risk-12113081#ICID=OffSiteVideo