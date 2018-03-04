سفير المملكة بإندونيسيا: هيفاء بنتنا ولن نتركها على هذا الحال

عادل الحربي(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا أسامة الشعيبي، اليوم الأحد، أن السفارة تبذل كافة جهودها لتوصيل الطفلة هيفاء بأهلها، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع والدتها.

وأوضح ” الشعيبي ” أنه تواصل شخصيًا بالسيدة منى والدة ” هيفاء ” ، وستحضر غدًا للسفارة لاستكمال إجراءات التدقيق والحصول على معلومات عن عائلة ولي أمر البنت المتوفي والنظر في حالتها المالية والاجتماعية والدراسية.

وأشار إلى أن المملكة لن تترك أبنائها على هذا الحال، قائلًا ” هيفاء بنتنا ولن تُترك على هذا الحال وستعيش حياة أفضل إن شاء الله “.

وكان مواطن سعودي عثر على الطفلة هيفاء في مقاطعة ” بونشاك ” الإندونيسية، موضحًا أنها سعودية ووالدها متوفى في إندونيسيا منذ 10 سنوات، مطالبًا بالتحرُّك في سبيل وصول الطفلة إلى أهلها في المملكة.

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