بعد فقده بعقبة الشعب.. العثور على مواطن متوفى

أبها(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة بلقرن، التابعة لأمانة منطقة عسير، مساء أمس السبت، على مواطن متوفى، بعد فقده في عقبة الشعف.

وأوضحت الجهات الأمنية، أنه قد تعثّر نقل المواطن عبر نقالات الإخلاء إلى منطقة مستوية؛ نظراً لوعورة تضاريس العقبة.

وتنتظر جهات الأمن الموجودة بالموقع وصول طائرة الأمن ليتم إخلاء الجثمان، ثم نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.