” صحة الطائف ” تنفي هروب مرضى من شهار

حسين العلي (صدى):

أفاد المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي أنه لاصحة لما يتداول بشكل واسع حول في هاشتاق على تويتر : ” هروب مرضى من شهار‬⁩ ” وبناء عليه تم التنسيق في حينه مع الجهات المخوله بمتابعة الجرائم المعلوماتية وتحديد الأشخاص القائمين على نشر الهاشتاق ودعمه والترويج له بشكل كبير.

وأتضح أنهم مجموعه من المراهقين شباب وفتيات يهدفون للسخرية والتسلية.

ووفقا لما سببه الهاشتاق من اثارة للبلبله بين الناس وترويع لذوي المرضى واحتوائه على استهزاء وسخرية للمرضى النفسيين ووضعهم الصحي فأن الصحة في الطائف عملت منذ الساعات الاولى لإطلاق الاشاعه على رصدها قانونيا وتوثيق الدلائل بالتعاون مع جهات متابعة الجرائم الإلكترونية وتلتزم ومن خلال إدارتها القانونية على ملاحقة القائمين على الهاشتاق وداعميه وتقديمهم للمسأله وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.