لاجئ سوري يقتل زوجته في بث مباشر عبر الفيسبوك

برلين(صدى):

أثار لاجئ سوري في ألمانيا، ضجة واسعة عقب نشره بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” عقب قتله لطليقته طعناً بالسكين بوجود ابنهما 12 عاماً ، قبل أن تلقي الشرطة الألمانية القبض عليه.

وسرعان ما تناقلت عشرات الصفحات الخاصة باللاجئين السوريين في أوربا تسجيل اللاجئ وهو ينزف من يده وإلى جواره ابنه الصغير، حيث اعترف أنه أصيب أثناء قيامه بطعن طليقته عدة طعنات في عنقها، قبل أن يفر هارباً بصحبة ابنه.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تمكنت من القبض على القاتل الذي أكد أنه لن يقاوم الشرطة في حال إلقائها القبض عليه وقد أطلق على ما قام به بـ ” نهاية رجل شجاع ” .

فيما أقر القاتل معتبرا أن ما قام به يدخل في إطار “الدفاع عن الشرف” ، حيث وجّه مجموعة كبيرة من الشتائم الى القتيلة متهما إياها بالعمل في الدعارة والتطاول عليه وتدمير حياته، وتركه للزواج من شخص آخر .