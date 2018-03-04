وظائف شاغرة بشركة ” خطوط الطيران السعودية الخليجية “

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، من أجل العمل بمقر الشركة الرئيسي، في مدينة الدمام، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فني صيانة طائرات.

– مدير أول إدارة علاقات العملاء.

. – مدير مراسلات الرحلات

– مسؤول طاقم المقصورة.

– أخصائي مركز العملاء.

– فني صيانة الكترونيات طائرات.

وذكرت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، فيما يستمر التقديم حتى تاريخ 31 مارس 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يجب الدخول على الرابط التالي: هنا .

وأتاحت الشركة، إمكانية التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

فيما أكدت الشركة، أنه سيتم التواصل مع المتقدم، في حالة وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.