خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

خالد الظفيري(صدى):

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة نقلها معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، تضمنت تحيات سموه وتقديره وشكره وشكر الشعب الكويتي الشقيق لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على المشاركة الفعّالة للمملكة في أفراح الكويت واحتفالاتها بأيامها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي.

وقد حمل خادم الحرمين الشريفين، معاليه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، منوهاً – حفظه الله – بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية راسخة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اليوم معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.