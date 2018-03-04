3 وظائف نسائية ببلدية محافظة عيون

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت بلدية محافظة عيون الجواء التابعة لأمانة منطقة القصيم، ثلاثة وظائف شاغرة للنساء، على بند الأجور فئة (أ) بمسمى ” مراقبة صحية ” .

واشترطت البلدية، في المتقدمة للوظائف، أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية ولديها سجل مدني، أن لا يقل عمر المتقدمة عن (24 سنة)، ولا يزيد عن (40 سنة) عند التقديم، أن يتم اجتياز الفحص الطبي (يطلب بعد المفاضلة النهائية)، إحضار السيرة الذاتية وإرفاق ما لدى المتقدمة من شهادات وخبرات ودورات، ولا يقبل أي إضافات بعد تسليم الملف، أن لا تكون المتقدمة مرتبطة بعمل آخر يخضع لنظام الخدمة المدنية أو التأمينات، ولا تكون المتقدمة لديها راتب تقاعدي من الدولة، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الاختبار التحريري.

ويمكن للراغبات في التقدم، تقديم الأوراق المطلوبة لدى بلدية محافظة عيون الجواء ” إدارة شؤون الموظفين، سعود بركات، عبدالله الخميش ” ، علماً بأن التقديم مستمر حتى نهاية دوام الاثنين الموافق 1439/06/17هـ، ولن يتم النظر لأي طلب قبل هذا التاريخ أو بعده.