وظائف إدارية شاغرة بجامعة ” الملك عبدالله ” للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– أخصائي العلاقات- المتحدث: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– أخصائي المحتوى الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الفنون الإبداعية، والرسومات الحاسوبية، والاتصالات، والاتصالات العامة ” .

– أخصائي خدمات السفر: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الجامعة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م، كما ناشدت الراغبين للتقديم، ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي: هنا