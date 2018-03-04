غرفة الرياض تتيح وظائف بـ 4 شركات بالقطاع الخاص للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عدد من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس.

وأضافت أن الشركات هي: شركة سمسا للنقل السريع، شركة حمد عبدالله سليمان المنيع وشركاه للتجارة، شركة مجموعة العالمي للاستثمار التجاري والصناعي، شركة الرياض للصناعات الغذائية.

وأوضحت أن الوظائف هي: مسؤولة مركز اتصال، كاشير، بائعة، مسؤولة موارد بشرية، مسؤولة تقنية معلومات (حاسب آلي).

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 5 مارس 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

كما وفرت أرقام هواتف للاستفسار وهي: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).