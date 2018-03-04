إزالة ورم كبير من فتاة في مستشفى الولادة بالأحساء

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء من إزالة ورم ليفي كبير 12سم – 11سم – 8 سم، من فتاة تبلغ من العمر 17 عام ، حيث كانت تعاني من آلام في البطن ونزيف متكرر، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية عن طريق المناظير وإخراج الورم عن طريق فتحة جراحية بالبطن لا تتجاوز 1.5سم ، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة – ولله الحمد -.

يذكر أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار 1822 سرير خلال العام 2017 م، ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة 43657 سرير بدلاً من 41835 سرير، وذلك في إطار جهودها لزيادة استيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الانتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى، حيث قامت الصحة بافتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات قائمة، وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة.

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام 2017م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من 44% إلى 55%‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد 112095 جراحة، وذلك خلال العام 2017م، حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الانتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد.