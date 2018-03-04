شركة هاليبورتون توفر 15 وظيفة هندسية وفنية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة هاليبورتون ” Halliburton ” ، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، 15 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات عدة.

وأوضحت الشركة أن العمل سكون بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظتي الخبر والأحساء.

وأشارت إلى أن الوظائف هي: مهندس عمليات، مدير ثاني، مساعد أول مشغل (وظيفتين)، فني ميكانيكي- بئر، مشغل خدمة ثاني، مساعد أول مشغل- ملفوف الأنابيب (وظيفتين)، مشغل خدمة أول- خدمات اقتناء البيانات، أخصائي خدمة أول- الاختبار، أخصائي خدمة ثاني- خدمات اقتناء البيانات، مساعد أول مشغل- الاختبار، فني ميكانيكي أول، فني إلكترونيات أول، أخصائي خدمة أول- أدوات الخدمة.

ويمكن التقديم على الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط وذلك بدءاً من تاريخ 2 مارس الجاري