مجمع الملك فيصل بالطائف يؤهل مريضا للمشي بعد أن فقد قدميه

حسين العلي(صدى):

أسهم بفضل الله قسم التأهيل الطبي بمجمع الملك فيصل في تأهيل مريض يبلغ من العمر ٣٦ عاماً وتدريبه على المشي بإستخدام الأطراف الصناعية.

وكان المريض قد تعرض لبتر في الطرفين السفليين بسبب غرغرينا كانت لإصابته بسبب مرض السكري ، حيث دخل المجمع المريض وهو يعاني من انتفاخات وتجمع سوائل في موضع البتر وضعف في العضلات وعدم إكتمال في المدى الحركي لمفصل الركبة، وقد تم عمل برنامج تأهيلي بقسم العلاج الطبيعي وإخضاعه لبرنامج منزلي لمدة شهر ونصف لعلاج تلك المشاكل ثم تجهيزه لأخذ مقاس لعمل الأطراف الصناعية.

وتم تحويله قبل أسبوعين لوحدة الأطراف الصناعية لأخذ مقاس القدم والبدء في عمل الأطراف الصناعية، وانتهى المجمع من تجهيز الأطراف الصناعية والمريض يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي لتدريبه على المشي.

تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪‏ إلى ٥٥٪‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد.