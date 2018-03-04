عواصم متنوعة(صدى):

كشف التصنيف العالمي للجامعات لعام 2018، عن الجامعات التي تتمتع بأعلى دورات علوم الحاسب ونظم المعلومات، حيث تعتبر درجة ” علوم الحاسب ” ، من أعلى درجات مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن.

حيث تمنح هذه الدرجة الخريجين، فرصة كبيرة للعمل في شركات عالمية مثل جوجل وفيس بوك وأبل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها الكثير من الشركات.

وأورد التصنيف، أفضل 30 جامعة لدراسة علوم الحاسب في العالم، وذلك على النحو التالي:

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ” MIT- ”

– جامعة ستانفورد

– جامعة كارنيجي ميلون

جامعة كاليفورنيا، بيركلي ” UCB- ”

– جامعة كامبريدج

– جامعة هارفارد

– جامعة أكسفورد

– جامعة برينستون

– معهد زيورخ، المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا

جامعة سنغافورة الوطنية ” NUS- ”

– جامعة تورنتو

– جامعة لندن الإمبراطورية

جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس “UCLA- ”

– جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا

– جامعة ملبورن

جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة ” NTU- ”

– جامعة بكين

جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية ” EPF- ”

– جامعة واشنطن

– جامعة تسينغ – هوا

– معهد جورجيا للتكنولوجيا

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا “Caltech- ”

– جامعة طوكيو

– جامعة كولومبيا

– جامعة كورنيل

– جامعة هونج كونج

– جامعة تكساس في أوستن

الجامعة الصينية في هونج كونج ” CUHK- ”

– جامعة إدنبرة، اسكتلندا

– جامعة إلينوي