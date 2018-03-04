سفير المملكة بالكويت ينفي شائعة الإساءة لرموز كويتية

خالد الظفيري(صدى):

قام سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد لدي الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، بنفي صحة تغريدة منسوبة إليه تنال من رموز دولة الكويت.

وأوضح الأمير سلطان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أحزنني كثيرًا تداول تغريدة منسوبة لي تنال من رموز دولة الكويت الغالية، وأود أن أوضح أنها غير صحيحة مطلقًا، فرموز الكويت لهم كل المحبة والتقدير والاحترام، وأسرة الصباح لها علاقات تاريخية عميقة بأسرة آل سعود. ”

وأشار إلى أنه شخصيًا لديه علاقات أسرية وصداقة مع الكثير من أسرة الصباح، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يصدر منه بحقهم ولا بحق كائن من كان مثل هذا الحديث المتداول.

وجدير بالذكر إنه كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا، الأسبوع الماضي، عيَّن بموجبه الأمير سلطان سفيرًا للمملكة لدى الكويت، خلفًا للسفير عبدالعزيز الفايز.